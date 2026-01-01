Оповещения от Киноафиши
6+
Возраст 6+

О концерте

Первый сольный концерт Bearwolf в Волгограде

Популярная исполнительница, известная миллионам слушателей по таким хитам, как «Один в поле воин», «Godzilla» и «Валькирия», выступит с сольной программой в Волгограде. Ее выступление станет долгожданным событием для поклонников и любителей музыки.

Не упустите возможность стать свидетелями уникального шоу и насладиться зажигательными хитами, которые завоевали сердца слушателей по всему миру. Это первый эксклюзивный концерт Bearwolf в Волгограде, поэтому у вас есть шанс стать частью этого музыкального события.

Приходите и окунитесь в атмосферу яркого шоу, которое не оставит вас равнодушными!

Апрель
4 апреля суббота
19:00
Кроп Арена Волгоград, Университетский проспект, 107 (Торговый центр «Акварель»)
19:00
Кроп Arena Волгоград, Краснознаменская, 3а, парк «Раздолье»
от 2500 ₽

