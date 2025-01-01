Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Bearwolf
Киноафиша Bearwolf

Bearwolf

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Bearwolf в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдет концерт группы Bearwolf в клубе BASE SPb (бывший Гигант Холл). Эта группа известна своей мощной энергетикой и уникальным музыкальным стилем.

О группе

Bearwolf привлекает внимание зрителей своим атмосферным звучанием и глубоким вокалом. Их музыка сочетает в себе мрачную лирику и элементы электронной музыки, создавая уникальную звуковую палитру.

Что ожидать на концерте

На этом живом выступлении зрителей ждет эксклюзивная программа. Музыка Bearwolf говорит громче слов, и этот концерт станет настоящим событием для поклонников эмоциональной и интенсивной музыки.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального вечера!

Купить билет на концерт Bearwolf

Помощь с билетами
В других городах
Январь
24 января суббота
18:00
Base St. Petersburg (Гигант Холл) Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., 44
от 1890 ₽

В ближайшие дни

PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
18+
Юмор
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
29 марта в 19:00 Sumbur
от 400 ₽
Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
22 декабря в 18:30 Стендап-клуб на Белинского
от 490 ₽
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18 января в 19:50 Beverly Hills
от 750 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше