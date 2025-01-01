Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Bearwolf
Билеты от 2290₽
Киноафиша Bearwolf

Bearwolf

6+
Возраст 6+
Билеты от 2290₽

О концерте

Концерт Bearwolf в клубе Base

В клубе Base состоится концерт известной певицы Bearwolf. В программе — слияние мрачной лирики и электронного звучания, создающее уникальную атмосферу, где музыка превосходит слова.

Эмоции и сильный вокал

Глубокий вокал Bearwolf вместе с мощной энергетикой исполнителя обещают зрителям незабываемое шоу. Ее песни наполняют сердца слушателей эмоциями, заставляя задуматься над глубиной текстов.

Для любителей электронной музыки

Концерт станет настоящим подарком для поклонников электронной музыки и тех, кто ценит эмоциональные рассказы в текстах. Не упустите возможность насладиться живым исполнением талантливой артистки.

Купить билет на концерт Bearwolf

Помощь с билетами
Январь
17 января суббота
18:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2290 ₽

В ближайшие дни

Christmas Jazz: Новогодний концерт при свечах на панорамной крыше с джазовой дивой Mareli
12+
Джаз
Christmas Jazz: Новогодний концерт при свечах на панорамной крыше с джазовой дивой Mareli
5 января в 17:00 Крыша универмага «Цветной»
от 1800 ₽
Hot Funk Jam
12+
Фанк
Hot Funk Jam
10 марта в 21:00 Пространство Gamma More
от 500 ₽
Страсти по фламенко: Театр танца El Tebi Flamenco
16+
Фламенко
Страсти по фламенко: Театр танца El Tebi Flamenco
21 мая в 20:30 Ритм-блюз
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше