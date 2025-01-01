Bearwolf, Плутто (club show)

Музыкальный вечер с BEARWOLF и ПЛУТТО

Приглашаем вас на яркое музыкальное событие, которое пройдет в двух городах России — Санкт-Петербурге и Москве. Не упустите шанс насладиться живым исполнением талантливых артистов!

BEARWOLF: эмоции и ритмы

BEARWOLF, настоящее имя которой Валерия Василевская, является необычным артистом, чье творчество гармонично сочетает этно-ритмы и современное звучание. Музыкальный стиль BEARWOLF отличается балансом между экспрессией и мелодичностью, а каждая песня — это глубокое эмоциональное высказывание.

Среди ее популярных треков можно выделить:

«Валькирия»

«Один в поле воин»

«GODZILLA»

«Посмотри в глаза»

«Химера»

«ДВУГЛАВЫЙ»

«Голоса»

«Я с тобой»

ПЛУТТО: новые горизонты

ПЛУТТО (Алексей Лутовинов) — исполнитель, который удачно работает с танцевальной и лирической музыкой. Он вплетает народные мотивы в стили поп и хип-хоп, создавая уникальное звучание, которое привлекает слушателей.

Алексей начал карьеру с выступлений в составе группы NILETTO в качестве танцора с 2020 года, и теперь, в возрасте 26 лет, начинает свою сольную карьеру.

Популярные треки ПЛУТТО включают:

«Размотала»

«Ау»

«Синичка»

«Слёзы рекой»

Не пропустите!

Спектакль состоится 12 октября в клубе «Космонавт» в Санкт-Петербурге и 22 октября в клубе «BASE» в Москве. Убедитесь, что вы находитесь в числе счастливцев, которые смогут увидеть это музыкальное представление вживую!