Bearwolf, Плутто (club show)

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с BEARWOLF и ПЛУТТО

Приглашаем вас на яркое музыкальное событие, которое пройдет в двух городах России — Санкт-Петербурге и Москве. Не упустите шанс насладиться живым исполнением талантливых артистов!

BEARWOLF: эмоции и ритмы

BEARWOLF, настоящее имя которой Валерия Василевская, является необычным артистом, чье творчество гармонично сочетает этно-ритмы и современное звучание. Музыкальный стиль BEARWOLF отличается балансом между экспрессией и мелодичностью, а каждая песня — это глубокое эмоциональное высказывание.

Среди ее популярных треков можно выделить:

  • «Валькирия»
  • «Один в поле воин»
  • «GODZILLA»
  • «Посмотри в глаза»
  • «Химера»
  • «ДВУГЛАВЫЙ»
  • «Голоса»
  • «Я с тобой»

ПЛУТТО: новые горизонты

ПЛУТТО (Алексей Лутовинов) — исполнитель, который удачно работает с танцевальной и лирической музыкой. Он вплетает народные мотивы в стили поп и хип-хоп, создавая уникальное звучание, которое привлекает слушателей.

Алексей начал карьеру с выступлений в составе группы NILETTO в качестве танцора с 2020 года, и теперь, в возрасте 26 лет, начинает свою сольную карьеру.

Популярные треки ПЛУТТО включают:

  • «Размотала»
  • «Ау»
  • «Синичка»
  • «Слёзы рекой»

Не пропустите!

Спектакль состоится 12 октября в клубе «Космонавт» в Санкт-Петербурге и 22 октября в клубе «BASE» в Москве. Убедитесь, что вы находитесь в числе счастливцев, которые смогут увидеть это музыкальное представление вживую!

Октябрь
22 октября среда
20:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2900 ₽
В других городах
Октябрь
12 октября воскресенье
19:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 2500 ₽

