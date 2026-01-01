БДО Петра Востокова

Концерт «От саксофона до ножа – и обратно!» под управлением Петра Востокова

В Клубе Алексея Козлова состоится удивительный концерт «От саксофона до ножа – и обратно!» под управлением Петра Востокова. Музыка советских джаз-бандов и концертных эстрадных оркестров вновь оживет на сцене, внося элементы ретро в современное музыкальное пространство.

Ретроспектива советского джаза

Слушатели смогут погрузиться в захватывающую историю нашего джаза, начиная с первых музыкальных экспериментов Валентина Парнаха и Александра Цфасмана 1920-х годов. Позже прозвучат хиты Исаака Дунаевского и Александра Варламова, а также "джазы" Леонида Утесова и Виктора Кнушевицкого, звучавшие во времена Великой Отечественной войны. Особое внимание будет уделено музыке 50-60-х годов, когда на сцене блистали биг-бенды таких выдающихся мастеров, как Олег Лундстрем и Вадим Людвиковский.

Классика американского джаза

В программе также будет представлена классика американского джаза, оказавшая значительное влияние на советскую джазовую традицию. Это позволит создать полное представление о взаимоотношениях между двумя музыкальными культурами и их эволюцией.

Основание Большого джазового оркестра

Оркестр был основан джазовой певицей Дарьей Антоновой и трубачом Петром Востоковым, лауреатом VII Всероссийского джазового конкурса «Новое Поколение». Востоков имеет богатый опыт игры в таких коллективах, как «Академик-Бэнд» и биг-бэнд Игоря Бутмана, а также в Камерном оркестре имени Олега Лундстрема и других славных ансамблях.

Творческие достижения оркестра

Большой джазовый оркестр дебютировал в 2010 году на сцене московского Дома Журналистов и сразу же завоевал внимание, получив Гран-при на Международном конкурсе «Усадьба Jazz» в 2011 году. С тех пор оркестр стал постоянным участником престижных джаз-фестивалей и выступает в лучших залах столицы, включая Московскую Консерваторию и Государственный Кремлевский Дворец.

Запланируйте свой вечер с джазом

Концерт обещает стать настоящим праздником для любителей джаза. Вы сможете насладиться уникальным сочетанием исторического наследия и современного звучания. БДО играет с радостью и куражом, поэтому не упустите возможность стать частью этого музыкального события!