БДО Петра Востокова

Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова

Приглашаем вас на уникальный концерт с программой «От саксофона до ножа – и обратно!» в Клубе Алексея Козлова. На этом мероприятии вас ждет музыкальная ретроспектива советского джаза, который стал неотъемлемой частью культурной истории нашей страны.

История советского джаза

Концерт охватит важнейшие этапы становления и развития джаза в СССР. Вы услышите первые звуки Валентина Парнаха и Александра Цфасмана в 20-е годы, а также песни Исаака Дунаевского и Александра Варламова 30-х. Непременно зазвучит музыка Леонида Утесова и Виктора Кнушевицкого, исполненная в годы Великой Отечественной войны, а также мелодии биг-бендов 50–60-х годов, включая выдающиеся оркестры Олега Лундстрема и Вадима Людвиковского.

Классика и современность

Для полноты картины часть программы будет посвящена классике американского джаза, оказавшего влияние на советскую музыку. Основатели Большого джазового оркестра – джазовая певица Дарья Антонова и трубач Петр Востоков, лауреат VII Всероссийского джазового конкурса «Новое Поколение» (2010), активно участвуют в концертной жизни и формировании джазового звучания в России.

Востоков преподаватель по классу трубы на эстрадно-джазовой кафедре РАМ им. Гнесиных и музыкальный директор БДО, который состоит из студентов и выпускников ведущих музыкальных вузов страны, а также солистов известных джазовых биг-бэндов Москвы и лауреатов многих конкурсов.

Достижения коллектива

Оркестр дебютировал в октябре 2010 года на сцене московского Дома журналистов и уже в 2011 году стал обладателем Гран-при на Международном конкурсе «Усадьба Jazz». С тех пор он регулярно выступает на престижных джаз-фестивалях, таких как «Джаз в саду Эрмитаж» и «Koktebel Jazz Party», и гастролирует по всей стране.

БДО радостно выступает в лучших залах столицы, таких как ММДМ и Московская Консерватория, привнося в свои концерты особый кураж и преданность искусству джаза.