Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 1000₽
Киноафиша B&B

B&B

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
МССМШ им. Гнесиных Москва, Знаменка, 12/2, стр. 3
14:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

0+
Вечеринка
Почта любви
24 октября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Музыкальные сказки. Лебединое озеро и Грезы
0+
Классическая музыка
Музыкальные сказки. Лебединое озеро и Грезы
28 сентября в 13:00 Дом музыки
от 700 ₽
Sunday Family Jazz
0+
Джаз
Sunday Family Jazz
9 ноября в 17:00 Jam Club
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше