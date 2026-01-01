Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Bazzday: 20 лет
Билеты от 0₽
Киноафиша Bazzday: 20 лет

Bazzday: 20 лет

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Юбилейный вечер BazzDay: 20 лет без джаза без баса

Спектакль, который нельзя пропустить! В этом году BazzDay отмечает свое 20-летие, и в этом юбилейном выпуске организаторы собрали десять выдающихся басистов, которые представят уникальные выступления. Каждый из них так или иначе связан с легендарным Романом Гринёвым, которого коллеги называют «басовым Паганини».

С момента образования фестиваля в 2006 году за плечами BazzDay множество ярких моментов. Основатель события, Араик Акопян, в тот год собрал 14 коллективов, объединив их под общим лозунгом «No jazz without bass». XX век стал свидетелем появления множества талантливых басистов России, и именно BazzDay предложил им уникальную площадку для самовыражения.

Среди знаковых мероприятий — международная редакция 2007 года с участием Linley Marthe и Lorenzo Feliciati, а также легендарный вечер 2010 года с Hadrien Feraud и Etienne Mbappe. BazzDay также стал местом, где рождаются новые идеи в музыке.

Вечер памяти Романа Гринёва

Юбилейный выпуск будет особенным: он посвящён Роману Гринёву, который, к сожалению, не дожил до своего 50-летия. В этот вечер зрители смогут увидеть своих любимых басистов, которые работали, репетировали и учились у Ромы. Роман оставил заметный след в фанк и фьюжн-сообществах.

Кто выйдет на сцену?

На сцене выступят: Дмитрий «Ветеран» Честных, Антон Давидянц, Сергей Сокулер, Дима Максимов, Алексей Максимов, Александр Гайдук, Дмитрий Рыбалов, Антон Горбунов, Алексей Любчик и Герман Мамаев. Каждый из них готов представить свои лучшие работы и почтить память истинного мастера.

Не упустите возможность стать частью этого неповторимого вечера. Помните, что без баса джаз немыслим!

Купить билет на концерт Bazzday: 20 лет

Помощь с билетами
Июнь
4 июня четверг
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2

В ближайшие дни

Ермоловский+Джаз
16+
Джаз

Ермоловский+Джаз

4 июня в 20:00 Театр им. Ермоловой
от 1500 ₽
Оргия Праведников
16+
Рок

Оргия Праведников

19 июня в 19:00 Glastonberry
от 1800 ₽
Балет имени Игоря Моисеева
6+
Танцевальный

Балет имени Игоря Моисеева

11 июля в 19:00 Измайлово
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше