Юбилейный вечер BazzDay: 20 лет без джаза без баса

Спектакль, который нельзя пропустить! В этом году BazzDay отмечает свое 20-летие, и в этом юбилейном выпуске организаторы собрали десять выдающихся басистов, которые представят уникальные выступления. Каждый из них так или иначе связан с легендарным Романом Гринёвым, которого коллеги называют «басовым Паганини».

С момента образования фестиваля в 2006 году за плечами BazzDay множество ярких моментов. Основатель события, Араик Акопян, в тот год собрал 14 коллективов, объединив их под общим лозунгом «No jazz without bass». XX век стал свидетелем появления множества талантливых басистов России, и именно BazzDay предложил им уникальную площадку для самовыражения.

Среди знаковых мероприятий — международная редакция 2007 года с участием Linley Marthe и Lorenzo Feliciati, а также легендарный вечер 2010 года с Hadrien Feraud и Etienne Mbappe. BazzDay также стал местом, где рождаются новые идеи в музыке.

Вечер памяти Романа Гринёва

Юбилейный выпуск будет особенным: он посвящён Роману Гринёву, который, к сожалению, не дожил до своего 50-летия. В этот вечер зрители смогут увидеть своих любимых басистов, которые работали, репетировали и учились у Ромы. Роман оставил заметный след в фанк и фьюжн-сообществах.

Кто выйдет на сцену?

На сцене выступят: Дмитрий «Ветеран» Честных, Антон Давидянц, Сергей Сокулер, Дима Максимов, Алексей Максимов, Александр Гайдук, Дмитрий Рыбалов, Антон Горбунов, Алексей Любчик и Герман Мамаев. Каждый из них готов представить свои лучшие работы и почтить память истинного мастера.

Не упустите возможность стать частью этого неповторимого вечера. Помните, что без баса джаз немыслим!