Базарoff
Киноафиша Базарoff

Спектакль Базарoff

16+
Режиссер Виктория Плоп
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «БАЗАРOFF»: столкновение поколений

Представляем программу «Новые имена. Лето» — резиденцию Городского театра, в рамках которой молодые профессиональные команды играют свои спектакли на нашей сцене. Одним из ярких представителей этой программы станет пластический спектакль «БАЗАРOFF», основанный на знаменитом романе «Отцы и дети» И.С. Тургенева.

Режиссура и исполнение

Спектакль создан режиссёром Викторией Плоп в сотрудничестве с выпускниками мастерской К.Л. Датешидзе (РГПУ им. А.И. Герцена). Он балансирует между прошлым и настоящим, ярко иллюстрируя идеи Тургенева. Базаров, главный герой, отказывается от сентиментов, смеётся над традициями и испытывает жестокую иронию к старшему поколению. Но какова цена его радикального мировоззрения, когда в его жизни появляется любовь?

Темы и характеры

С самого начала спектакля ставится вопрос о противоречиях между поколениями. Каждое новое поколение желает откреститься от опыта прошлого, стремится создать свою жизнь, отвергая всё чувственное и живое. Однако парадокс заключается в том, что чем глубже Базаров погружается в свои чувства, тем яснее осознаёт — радикализм не может существовать в гармонии с жизнью. Его слабость перед чувствами и эмоциями становится ключевым моментом спектакля.

Почему стоит посетить?

«БАЗАРOFF» — это возможность вновь соприкоснуться с классикой и переосмыслить идеи, которые актуальны и по сей день. Спектакль не только увлекательный, но и глубокий, заставляющий задуматься о вечных вопросах о любви, взаимопонимании и конфликте поколений.

Приходите и погружайтесь в мир Тургенева, который в интерпретации Виктории Плоп открывается с новой стороны!

Расписание

