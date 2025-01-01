Спектакль «БАЗАРOFF»: Новое прочтение классики в Городском театре

Городской театр с радостью представляет программу «Новые имена. Лето». В рамках этой резиденции молодые профессиональные команды имеют возможность показать свои спектакли на нашей сцене.

Одним из ярких событий станет пластический спектакль «БАЗАРOFF», основанный на знаменитом романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Режиссёр Виктория Плоп и выпускники мастерской К.Л. Датешидзе (РГПУ им. А.И. Герцена) создали уникальную интерпретацию, которая балансирует между прошлым и настоящим.

О чем спектакль?

Главный герой, Евгений Базаров, — человек, который отрицает сантименты и смеётся над традициями. Он бросает вызов старшему поколению, но сможет ли он противостоять силе любви?

С каждым новым поколением возникает желание откреститься от опыта прошлого, изменить жизнь и отвергнуть все чувства. Однако, чем глубже Базаров погружается в любовь, тем больше осознаёт: радикализм не может противостоять жизни. Он оказывается слабее чувств, которые его окружают. Эта противоречивость и делает спектакль «БАЗАРOFF» настоящей классикой.

Не пропустите!

Приходите на спектакль и погрузитесь в мир, где переплетаются страсть, чувства и философские размышления о жизни. Вы увидите, как современный взгляд на классическую литературу может открыть новые горизонты понимания.

Спектакль «БАЗАРOFF» — это не только возможность насладиться искусством, но и шанс задуматься о вечных вопросах, которые волнуют человечество на протяжении веков.