«БАЗАРOFF»: пластический спектакль по мотивам романа Тургенева «Отцы и дети»

Спектакль «БАЗАРOFF» предлагает зрителям уникальное путешествие, соединяющее прошлое и настоящее. Главный герой, Базаров, отрицает сентименты и высмеивает традиции, бросая вызов устоям старшего поколения. Но сможет ли он противостоять силе любви?

Параллели между поколениями

Начиная с Базарова, каждое новое поколение стремится отказаться от опыта предков, пытаясь переписать правила жизни и отвергая все чувственное и живое. Однако парадокс заключается в том, что чем глубже герой погружается в любовь, тем яснее осознает: радикализм не может соперничать с настоящими чувствами.

Классика в новом формате

Спектакль выполнен в пластическом жанре и не содержит слов, что делает его восприятие особенно выразительным. Для более точного понимания рекомендуем освежить в памяти содержание романа «Отцы и дети» И. А. Тургенева, на основе которого создана постановка.

Интересные факты

Роман «Отцы и дети» был впервые опубликован в 1862 году и стал одним из самых известных произведений Тургенева.

Спектакль «БАЗАРOFF» исследует темы любви, конфликта поколений и поиска смысла жизни, актуальные и в наше время.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию классики театра!