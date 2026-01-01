Базар. Summer Sound х билайн

Базар с сольным концертом на Summer Sound x Билайн

Инди-дуэт БАЗАР порадует зрителей своей уникальной атмосферой, которая сочетает терпкие чувства, латиноамериканские ритмы, восточные пряности, блюз и рэп. Их творчество - это кинематографичные зарисовки о любовной лихорадке, разбитых сердцах и ностальгии. Каждый концерт обещает стать настоящим событием, полным эмоций и душевности.

Мы ожидаем их выступление в жарком летнем настроении, со щепоткой самоиронии и искренности. БАЗАР создают не просто музыку, а атмосферу, в которой каждый найдет что-то близкое и знакомое.

Где и когда?

Музыканты выступят:

14 июля — Москва, Дизайн завод

29 июля — Санкт-Петербург, 10/12 Мануфактура

Не упустите возможность насладиться живым выступлением этого интересного коллектива. БАЗАР обещает незабываемые моменты в каждой ноте!