Базар. Новогодняя акустика
Билеты от 3500₽
Киноафиша Базар. Новогодняя акустика

Базар. Новогодняя акустика

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте

Новогодний акустический концерт в Москве

Друзья, 9 января мы приглашаем вас на новогодний акустический концерт в клубе 16 тонн на Пресне! Этот вечер обещает быть незабываемым.

Состав на сцене

Хотя концерт будет акустическим, на сцене выступит множество музыкантов. В нашей команде - ударные, духовая секция, контрабас, клавиши и акустическая гитара. Мы подготовили красивые и аккуратные аранжировки, которые порадуют даже самых взыскательных слушателей.

Знакомые и новые песни

На концерте мы исполним все известные наши песни, а также представим несколько композиций, которые ранее не звучали вживую. Это отличная возможность услышать любимые хиты в новом свете!

Что вас ждет

Ждем вас 9 января, чтобы встретить Новый год с позитивом и хорошей музыкой. Будем шутить, петь и танцевать в компании талантливых музыкантов и зрителей. Не упустите возможность стать частью этого события!

Билеты

Советуем поспешить с покупкой билетов, так как их всего 400 штук. Успейте заполучить свои места на этот яркий новогодний концерт!»

Купить билет на концерт Базар. Новогодняя акустика

Помощь с билетами
Январь
9 января пятница
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 3500 ₽

