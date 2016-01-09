Базар. Новогодняя акустика

Новогодний акустический концерт в Москве

Друзья, 9 января мы приглашаем вас на новогодний акустический концерт в клубе 16 тонн на Пресне! Этот вечер обещает быть незабываемым.

Состав на сцене

Хотя концерт будет акустическим, на сцене выступит множество музыкантов. В нашей команде - ударные, духовая секция, контрабас, клавиши и акустическая гитара. Мы подготовили красивые и аккуратные аранжировки, которые порадуют даже самых взыскательных слушателей.

Знакомые и новые песни

На концерте мы исполним все известные наши песни, а также представим несколько композиций, которые ранее не звучали вживую. Это отличная возможность услышать любимые хиты в новом свете!

Что вас ждет

Ждем вас 9 января, чтобы встретить Новый год с позитивом и хорошей музыкой. Будем шутить, петь и танцевать в компании талантливых музыкантов и зрителей. Не упустите возможность стать частью этого события!

Билеты

Советуем поспешить с покупкой билетов, так как их всего 400 штук. Успейте заполучить свои места на этот яркий новогодний концерт!»