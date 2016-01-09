Концерт группы «Базар»: Новогодняя акустика

Приглашаем на концерт группы «Базар», который пройдет в клубе «16 тонн». Эта музыкальная команда зарекомендовала себя яркими выступлениями и оригинальными аранжировками, образующими уникальный стиль.

Что ожидать на концерте

Концерт обещает быть насыщенным благодаря разнообразию инструментов. Зрители смогут насладиться как известными хитами, так и новыми композициями группы. Это мероприятие станет настоящим праздником для любителей поп-музыки и живых выступлений.

Почему стоит посетить

«БАЗАР» привлекает вниманием не только музыкой, но и атмосферы на своих концертах. Если вы ищете возможность порадовать себя живым исполнением и отличным настроением, не пропустите этот музыкальный вечер в «16 тоннах»!