Базар. Новогодняя акустика
Билеты от 5000₽
Базар. Новогодняя акустика

Базар. Новогодняя акустика

18+
Возраст 18+
Билеты от 5000₽

О концерте

Концерт группы «Базар»: Новогодняя акустика

Приглашаем на концерт группы «Базар», который пройдет в клубе «16 тонн». Эта музыкальная команда зарекомендовала себя яркими выступлениями и оригинальными аранжировками, образующими уникальный стиль.

Что ожидать на концерте

Концерт обещает быть насыщенным благодаря разнообразию инструментов. Зрители смогут насладиться как известными хитами, так и новыми композициями группы. Это мероприятие станет настоящим праздником для любителей поп-музыки и живых выступлений.

Почему стоит посетить

«БАЗАР» привлекает вниманием не только музыкой, но и атмосферы на своих концертах. Если вы ищете возможность порадовать себя живым исполнением и отличным настроением, не пропустите этот музыкальный вечер в «16 тоннах»!

Купить билет на концерт Базар. Новогодняя акустика

Помощь с билетами
Январь
9 января пятница
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 5000 ₽

