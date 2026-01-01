Спектакль Баядерка

Знаменитый балет на сцене Краснодарского музыкального театра "Премьера"

Премьера балета «Баядерка» состоялась 23 января 1877 года в Мариинском театре в Петербурге. Это событие стало поворотным моментом для его создателя Мариуса Петипа и всего русского балетного театра. Постановка подготовила балетмейстера к созданию симфонического танца — спектакля, где логика действия и пластический ряд строятся по законам непрерывного музыкального развития.

Сюжет и музыка

Действие балета разворачивается в древней Индии. Либретто написано известным российским балетным критиком С. Худековым в сотрудничестве с М. Петипа. Музыку к спектаклю создал композитор Л. Минкус, который долгое время работал с Петипа. С тех пор «Баядерка» не сходит с афиш академических театров и знаменует высокий уровень художественных составляющих спектакля, включая мастерство классического танца.

Возрождение классики

Знаменитый хореограф Юрий Григорович, который работал как танцовщик и хореограф на сцене Мариинского (Кировского) театра — Дома Петипа, впервые увидел «Баядерку» именно здесь. В 1991 году он осуществил её постановку в Москве на сцене Большого театра России, восстановив все лучшее из наследия Мариуса Петипа, а также фрагменты хореографии В. Чабукиани и Н. Зубковского.

Творческая команда

Художником спектакля стал Николай Шаронов, который воссоздал декорации, стилистически напоминающие первые постановки балета. Музыкальным руководителем спектакля является дирижер Александр Лавренюк, который возглавляет симфонический оркестр театра.

Не упустите возможность увидеть этот шедевр классического балета, который продолжает радовать зрителей своей красотой и глубиной!