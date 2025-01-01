Спектакль Баядерка

Баядерка в Новосибирском театре оперы и балета

Балет «Баядерка» представляет собой трагическую историю любви индийской храмовой танцовщицы Никии и знатного воина Солора. Этот балет, являясь одним из лучших произведений классического наследия, на протяжении уже полутора столетий завораживает зрителей гармоничным сплетением высокой классической хореографии и экзотической роскоши.

Версия Начо Дуато

Известный хореограф Начо Дуато создал версию спектакля, которая максимально приближена к оригиналу, поставленному Мариусом Петипа. Дуато сохранил привычную последовательность сцен и драматургических кульминаций, оставив нетронутыми канонические фрагменты танцевального текста. В то же время, он избавил балет от перегруженных статичных мимических эпизодов, заменив их изящным пластическим орнаментом.

Что вас ждет

Посетив «Баядерку», вы окунетесь в мир удивительных танцев, где каждая сцена переплетается с историей любви и предательства, верности и трагедии. Насладитесь мастерством танцовщиков и почувствуйте всю глубину и красоту классического балета в интерпретации Начо Дуато.

Приходите и позвольте себе стать частью этой незабываемой балетной постановки, которая обещает покорить сердца зрителей своей элегантностью и драматизмом.