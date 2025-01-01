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Баядерка
Киноафиша Баядерка

Спектакль Баядерка

Постановка
НОВАТ 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Баядерка в Новосибирском театре оперы и балета

Балет «Баядерка» представляет собой трагическую историю любви индийской храмовой танцовщицы Никии и знатного воина Солора. Этот балет, являясь одним из лучших произведений классического наследия, на протяжении уже полутора столетий завораживает зрителей гармоничным сплетением высокой классической хореографии и экзотической роскоши.

Версия Начо Дуато

Известный хореограф Начо Дуато создал версию спектакля, которая максимально приближена к оригиналу, поставленному Мариусом Петипа. Дуато сохранил привычную последовательность сцен и драматургических кульминаций, оставив нетронутыми канонические фрагменты танцевального текста. В то же время, он избавил балет от перегруженных статичных мимических эпизодов, заменив их изящным пластическим орнаментом.

Что вас ждет

Посетив «Баядерку», вы окунетесь в мир удивительных танцев, где каждая сцена переплетается с историей любви и предательства, верности и трагедии. Насладитесь мастерством танцовщиков и почувствуйте всю глубину и красоту классического балета в интерпретации Начо Дуато.

Приходите и позвольте себе стать частью этой незабываемой балетной постановки, которая обещает покорить сердца зрителей своей элегантностью и драматизмом.

Режиссер
Начо Дуато
В ролях
Ольга Гришенкова
Ксения Захарова
Роман Полковников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 24 сентября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
19:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 26 октября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
13:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Почему индийцев играют белые? Рецензия на балет «Баядерка» хореографа Начо Дуато

Хореограф Начо Дуато представил свою версию «Баядерки». Сюжет крайне интересен. Солдат Солор влюбляется в индийскую танцовщицу Никию. Это чувство взаимно, но внезапно в неё влюбляется и Великий брамин. Он даже готов предать свой обет безбрачия ради неё. Но столкнувшись с отказом брамин решает сделать всё, чтобы уничтожить эту пару.

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