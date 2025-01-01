Спектакль «Баядерка» от театра любительского балета BALLETDREAM

Дорогие гости! Театр любительского балета BALLETDREAM рад пригласить вас на балет «Баядерка», который состоится в Культурном Доме Цивилизации «Московский» в Санкт-Петербурге. Это уникальное событие обещает стать одним из самых ярких мгновений театральной жизни города.

О балете «Баядерка»

«Баядерка» — это один из самих могущественных и роскошных балетов, насыщенный мистицизмом и эмоциями. В нем слились воедино завораживающие сценические картины: загадочный лес, священные танцы баядерок у огня, великолепный дворец и свадьба в восточном саду, а также трагическая любовь Никии и Солора. Этот спектакль основан на музыке Людвига Минкуса и дарит зрителям возможность погрузиться в мир восточных легенд.

О театре BALLETDREAM

Команда BALLETDREAM — это вдохновляющий пример совместного творчества людей разных профессий, объединенных любовью к балету. В этом любительском коллективе танцуют люди, которые, несмотря на основную деятельность, уже создали множество ярких постановок, таких как «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Жизель», «Щелкунчик» и «Спящая красавица». Для создания своих балетов они активно сотрудничают с профессиональными артистами и опытными хореографами.

Новая версия «Баядерки»

На этот раз артисты BALLETDREAM представят новую редакцию «Баядерки», которая удивит зрителей современными костюмами, digital-декорациями и эффектами. Роскошные мизансцены и новые танцы добавят спектаклю свежести и динамики. Не упустите возможность стать частью этого удивительного события 8 декабря в 19:00.

Приглашаем всех любителей балета насладиться этим незабываемым произведением искусства!