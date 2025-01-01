Спектакль Баядерка

Уникальная постановка балета «Баядерки» в Перми

Балет «Баядерка», написанный в 1877 году великим хореографом Мариусом Петипа, продолжает удивлять и восхищать зрителей. В этом сезоне зрители смогут увидеть новую сценическую версию, впервые представленную в Перми в 2018 году. Она основана на либретто Мариуса Петипа и Сергея Худекова, с хореографией, адаптированной Владимиром Пономаревым и Вахтангом Чабукиани, а также с отдельными танцами Константина Сергеева и Николая Зубковского.

Сюжет и тематика

Сюжет балета рассказывает о трагической любви храмовой танцовщицы Никии и знатного воина Солора. Их чувства сталкиваются с ревностью Великого брамина и интригами дочери раджи Гамзатти. Петипа мастерски сочетает романтические образы несчастных влюбленных с холодным академизмом царства теней и экзотическим антуражем Востока.

Историческая значимость

«Баядерка» – один из шедевров классического репертуара, который не теряет своей актуальности на протяжении более ста лет. Оригинальная хореография на музыку Людвига Минкуса прошла через множество интерпретаций, включая работы таких мастеров как Агриппина Ваганова и Рудольф Нуреев.

О новой версии

Балетмейстер Алексей Мирошниченко, создавая свою версию «Баядерки» в Перми, обращается к канонической редакции, но также привносит свои идеи и интерпретации. Это позволяет зрителям насладиться как классическими, так и новыми танцевальными номерами, что делает спектакль особенным.

Не упустите возможность увидеть этот выдающийся балет, который продолжает жить и развиваться, сохраняя при этом своё величие и красоту!