Восточная сказка в оперетте

Музыкальное произведение «Баядера» впервые появилось на сцене Московского театра оперетты в 1928 году, и спустя много лет, в 2016 году, было поставлено вновь, став одним из ярких событий театральной жизни. Вдохновившись успехом своей первой постановки, режиссеры снова обратились к этому шедевру Имре Кальмана, который сочетает в себе как драму, так и чарующие мелодии.

История любви и тайна принца

Сюжет оперетты разворачивается вокруг истории любви индийского принца Раджами и актрисы Одетты Даримонд. Принц, скрывающий свое истинное положение, приезжает в театр, где идет постановка о жизни индийской танцовщицы «Баядера». В ходе этой истории разворачиваются страстные отношения между ним и Одеттой, однако тайны, окружающие принца, ставят счастье влюбленных под угрозу.

Погружение в мир Востока

Новая постановка 2016 года открывает зрителям не только сказочную музыку Кальмана, но и загадочный мир Востока, с яркими свадебными обрядами и театральной атмосферой, которая переносит зрителя в культуру и традиции Индии.

Талантливые исполнители на сцене

В спектакле участвуют лучшие исполнители жанра, включая народную артистку России Елену Зайцеву и заслуженных артистов России Светлану Криницкую, Виктора Богаченко, Петра Борисенко, а также ряд других талантливых актеров. Их мастерство и харизма делают спектакль не только визуально, но и эмоционально захватывающим, оставляя у зрителей яркие впечатления о восточной сказке на сцене.