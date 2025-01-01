Меню
Баядера
Киноафиша Баядера

Спектакль Баядера

16+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Баядера» на Фестивале «Золотая Маска»

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Баядеры», который будет показан в рамках ХХХI Фестиваля «Золотая Маска». Эта постановка — одна из самых популярных оперетт как в России, так и за её пределами.

История любви принца и актрисы

«Баядеры» рассказывают трогательную историю любви индийского принца и французской актрисы. Премьера этой оперетты состоялась в 1921 году в венском Карл-театре и с тех пор завоевала сердца зрителей по всему миру.

Современное звучание классики

В новой интерпретации 2023 года известные тексты классической оперетты переплетены с современной пьесой петербургского драматурга Владимира Кантора. Несмотря на то, что пьеса написана в XXI веке, она сохраняет дух оригинальной истории и поднимает те же вечные темы любви и страсти.

Номинация на Премию «Золотая Маска»

Спектакль «Баядеры» стал номинантом Премии «Золотая Маска», что подчеркивает его высокое художественное качество и значимость в современном театральном искусстве.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая соединяет вековые традиции с современным сценическим языком!

