Б.А.У.
Киноафиша Б.А.У.

Б.А.У.

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новый альбом и незабываемые концерты: Б.А.У. презентуют «Суперспорт»

Легендарная металл-группа Б.А.У. продолжает радовать своих поклонников! В этом году они отмечают целых 25 лет у микрофона, и решили отметить это событие презентацией нового альбома, получившего название «Суперспорт».

Что ожидать на концертах

На каждой из презентаций альбома зрителей ждет дружеская атмосфера, множество анекдотов от Лёхи, а также отличный звук и новые песни, которые точно войдут в сердца фанатов. Не забывайте о хитовом репертуаре группы, который порадует как давних поклонников, так и новых слушателей!

Специальный гость на сцене

Особенностью текущего тура станет сотрудничество с разогревающей группой Infernal Masturbatorium. Эти настоящие металлисты сыграют хиты из темного прошлого Б.А.У., что станет отличным стартом для основного выступления.

Эксклюзивные предложения

Не упустите возможность приобрести эксклюзивный мерч и стать частью этой незабываемой атмосферы! Б.А.У. сделают все, чтобы вечер стал запоминающимся.

Где и когда

Все мероприятия состоятся в уютной и легко доступной Кроп Arena. Следите за расписанием, чтобы не пропустить этот яркий концерт!

В других городах

Краснодар, 18 октября
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
20:00 от 1600 ₽

