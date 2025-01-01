Легендарная металл-группа Б.А.У. вновь готова удивить своих поклонников! В этом году она отмечает 25 лет на музыкальной сцене и продолжает радовать зрителей новинками. На предстоящем концерте состоится презентация нового альбома, получившего название «Суперспорт».
На концертах Б.А.У. вас ждет:
Не пропустите мощнейшее выступление группы Infernal Masturbatorium, которая разогреет публику перед главными героями вечера. Эти настоящие металлисты исполнят культовые хиты из тёмного прошлого Б.А.У., что не оставит равнодушными настоящих олдфагов.
Концерт Б.А.У. — это не просто выступление, а целое событие для всех любителей тяжелой музыки. Приходите и погрузитесь в атмосферу рок-н-ролла, которая подарит вам незабываемые впечатления!