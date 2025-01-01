Новый альбом и незабываемый концерт от Б.А.У.

Легендарная металл-группа Б.А.У. вновь готова удивить своих поклонников! В этом году она отмечает 25 лет на музыкальной сцене и продолжает радовать зрителей новинками. На предстоящем концерте состоится презентация нового альбома, получившего название «Суперспорт».

Чем удивит новая программа?

На концертах Б.А.У. вас ждет:

дружественная атмосфера;

анекдоты от харизматичного вокалиста Лёхи;

качественный звук;

новые песни и полюбившиеся хиты;

возможность приобрести эксклюзивный мерч!

Разогрев от Infernal Masturbatorium

Не пропустите мощнейшее выступление группы Infernal Masturbatorium, которая разогреет публику перед главными героями вечера. Эти настоящие металлисты исполнят культовые хиты из тёмного прошлого Б.А.У., что не оставит равнодушными настоящих олдфагов.

Приготовьтесь к незабываемым эмоциям!

Концерт Б.А.У. — это не просто выступление, а целое событие для всех любителей тяжелой музыки. Приходите и погрузитесь в атмосферу рок-н-ролла, которая подарит вам незабываемые впечатления!