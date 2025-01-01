Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Б.А.У.
Киноафиша Б.А.У.

Б.А.У.

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новый альбом и незабываемый концерт от Б.А.У.

Легендарная металл-группа Б.А.У. вновь готова удивить своих поклонников! В этом году она отмечает 25 лет на музыкальной сцене и продолжает радовать зрителей новинками. На предстоящем концерте состоится презентация нового альбома, получившего название «Суперспорт».

Чем удивит новая программа?

На концертах Б.А.У. вас ждет:

  • дружественная атмосфера;
  • анекдоты от харизматичного вокалиста Лёхи;
  • качественный звук;
  • новые песни и полюбившиеся хиты;
  • возможность приобрести эксклюзивный мерч!

Разогрев от Infernal Masturbatorium

Не пропустите мощнейшее выступление группы Infernal Masturbatorium, которая разогреет публику перед главными героями вечера. Эти настоящие металлисты исполнят культовые хиты из тёмного прошлого Б.А.У., что не оставит равнодушными настоящих олдфагов.

Приготовьтесь к незабываемым эмоциям!

Концерт Б.А.У. — это не просто выступление, а целое событие для всех любителей тяжелой музыки. Приходите и погрузитесь в атмосферу рок-н-ролла, которая подарит вам незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 17 октября
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
19:00 от 1600 ₽

В ближайшие дни

Большой стендап
18+
Юмор
Большой стендап
16 августа в 20:00 Воронежский стендап-клуб
от 800 ₽
Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей
6+
Живая музыка
Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей
13 августа в 20:00 Зеленый театр
от 3000 ₽
Изгой. 20 лет: Алиса
16+
Рок
Изгой. 20 лет: Алиса
29 ноября в 18:00 МТС Live Холл Воронеж
от 3700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше