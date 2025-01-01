Меню
Б.А.У.
Киноафиша Б.А.У.

Б.А.У.

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Презентация нового альбома группы Б.А.У. «Суперспорт»

Легендарная металл-группа Б.А.У. продолжает радовать своих поклонников, уже 25 лет путешествуя по просторам нашей необъятной Родины. В этот раз они готовят нечто особенное — презентацию своего нового альбома, получившего название «Суперспорт».

Что ожидать на концерте?

На концертах Б.А.У. зрителей ждёт дружественная атмосфера, юмор от Лёхи, хороший звук и, конечно же, новые песни вместе с полюбившимися хитами. Это отличная возможность не только насладиться музыкой, но и приобрести эксклюзивный мерч группы!

Разогрев от Infernal Masturbatorium

В этом туре группу Б.А.У. будет поддерживать мощнейший разогрев — группа Infernal Masturbatorium. Эти настоящие металлисты привнесут в концертную программу хиты из светлого и тёмного прошлого группы Б.А.У., что позволит зрителям насладиться настоящей атмосферой ностальгии.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события. Концерты Б.А.У. — это не просто музыка, это настоящая энергия и живое взаимодействие с публикой, которое оставит яркие воспоминания на долгие годы.

