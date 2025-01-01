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Б.А.У.
Киноафиша Б.А.У.

Б.А.У.

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт группы Б.А.У.: Энергия и мощь на сцене

Не пропустите уникальное событие — концерт группы Б.А.У. Эта команда известна своим неповторимым стилем, который сочетает в себе мощный звук и захватывающую энергетику.

Звук, который захватывает

Группа Б.А.У. порадует своих поклонников стальным звуком сдвоенных гитар. Их музыка — это настоящий вихрь эмоций: неистовый пулемётный ритм на бас-бочке, утробный лязгающий бас и экстремальный неразборчивый рычащий вокал. Каждый концерт — это настоящая звуковая буря, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Уникальный стиль исполнения

Напористые скоростные соло в высокочастотном диапазоне дополняют общую атмосферу, создавая неповторимый музыкальный опыт. Группа известна своим живым исполнением, которое всегда сопровождается яркой визуализацией и взаимодействием с публикой.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Концерт группы Б.А.У. — это не просто выступление, а настоящее шоу, которое запомнится надолго!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 22 октября
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
19:00 от 1000 ₽
Рязань, 26 октября
Event-холл «Свобода» Рязань, Соборная пл., 21
19:00 от 1000 ₽

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