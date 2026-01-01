Batyr Amanaty

В Алматы состоится масштабный трибьют-концерт, посвящённый памяти легендарного артиста, музыканта и народного любимца - Батырхана Шукенова.
Проект «Батыр Аманаты» станет первым официальным событием, объединяющим известных казахстанских исполнителей. Они соберутся на одной сцене, чтобы отдать дань уважения творческому наследию Батырхана.
Гости вечера услышат знаковые композиции Батырхана в исполнении популярных артистов Казахстана. Концерт будет сопровождён игрой камерного оркестра, что создаст атмосферу глубины, достоинства и уважения к великому музыканту.
В событии примут участие:
Концерт «Батыр Аманаты» является вечером живой памяти, приуроченным к 10-летию выхода альбома «Аманат». Музыка Батырхана Шукенова продолжает жить, объединяя людей и даря радость и вдохновение.