Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Batyr Amanaty
Киноафиша Batyr Amanaty

Batyr Amanaty

О концерте

Трибьют-концерт в память о Батырхане Шукенове в Алматы

В Алматы состоится масштабный трибьют-концерт, посвящённый памяти легендарного артиста, музыканта и народного любимца - Батырхана Шукенова.

Проект «Батыр Аманаты» станет первым официальным событием, объединяющим известных казахстанских исполнителей. Они соберутся на одной сцене, чтобы отдать дань уважения творческому наследию Батырхана.

Знаковые композиции в исполнении любимцев публики

Гости вечера услышат знаковые композиции Батырхана в исполнении популярных артистов Казахстана. Концерт будет сопровождён игрой камерного оркестра, что создаст атмосферу глубины, достоинства и уважения к великому музыканту.

Участники концерта

В событии примут участие:

  • Sadraddin
  • KeshYou
  • Hey Monro
  • Qanay
  • Jeltoksan
  • Taspay
  • Әбік Жексен
  • ARO
  • KYLE RUH
  • Ардақ Балажанова
  • Бейбіт Құшқалиев
  • Рүстем Нұржігіт
  • Ілес Жалғасбек

Вечер живой памяти

Концерт «Батыр Аманаты» является вечером живой памяти, приуроченным к 10-летию выхода альбома «Аманат». Музыка Батырхана Шукенова продолжает жить, объединяя людей и даря радость и вдохновение.

Купить билет на концерт Batyr Amanaty

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
30 апреля четверг
19:00
Almaty Arena г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Нуркент, д. 7
от 12500 ₽

В ближайшие дни

Ne Prosto Orchestra - The Greatest Soundtrack в Алматы
Живая музыка Кавер
Ne Prosto Orchestra - The Greatest Soundtrack в Алматы
27 февраля в 19:30 Дворец Республики
Билеты
Алексей Чумаков
Акустика Эстрада Поп
Алексей Чумаков
3 апреля в 20:00 Дворец Республики
Билеты
Антон Беляев и THERR MAITZ в Алматы
Инди Рок
Антон Беляев и THERR MAITZ в Алматы
17 марта в 20:00 Дворец Республики
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше