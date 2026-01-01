Batyr Amanaty

Трибьют-концерт в память о Батырхане Шукенове в Алматы

В Алматы состоится масштабный трибьют-концерт, посвящённый памяти легендарного артиста, музыканта и народного любимца - Батырхана Шукенова.

Проект «Батыр Аманаты» станет первым официальным событием, объединяющим известных казахстанских исполнителей. Они соберутся на одной сцене, чтобы отдать дань уважения творческому наследию Батырхана.

Знаковые композиции в исполнении любимцев публики

Гости вечера услышат знаковые композиции Батырхана в исполнении популярных артистов Казахстана. Концерт будет сопровождён игрой камерного оркестра, что создаст атмосферу глубины, достоинства и уважения к великому музыканту.

Участники концерта

В событии примут участие:

Sadraddin

KeshYou

Hey Monro

Qanay

Jeltoksan

Taspay

Әбік Жексен

ARO

KYLE RUH

Ардақ Балажанова

Бейбіт Құшқалиев

Рүстем Нұржігіт

Ілес Жалғасбек

Вечер живой памяти

Концерт «Батыр Аманаты» является вечером живой памяти, приуроченным к 10-летию выхода альбома «Аманат». Музыка Батырхана Шукенова продолжает жить, объединяя людей и даря радость и вдохновение.