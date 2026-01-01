Выставка Бато Дугаржапова в Новосибирском государственном художественном музее

Новосибирский государственный художественный музей представляет персональную выставку Бато Дугаржапова – одного из ведущих современных импрессионистов России. На выставке будет представлено более 60 разнообразных холстов, которые открывают зрителям мир, увиденный глазами автора: светлый, жизнеутверждающий и наполненный цветом.

Современный взгляд на импрессионизм

Бато Дугаржапов обращается к традициям импрессионизма с позиции художника XXI века и находит универсальный художественный язык, понятный зрителям по всему миру. Несмотря на верность ключевым идеям импрессионизма, связанным с работой с цветом и светом, он придаёт им современное звучание, сочетая элементы абстракции и экспрессионизма.

Мастерство и многогранность

В своём творчестве художник использует множество изобразительных техник. Его чувство масштаба, обретённое в годы занятий монументальной живописью, и глубокое знание классического искусства позволяют создавать уникальные произведения. Экспозиция демонстрирует многообразие творческого метода Дугаржапова, что стало залогом его признания.

Пейзаж как центральная тема

Особое внимание на выставке уделено пейзажному жанру, который занимает центральное место в творчестве художника. Именно здесь выразительные средства мастера и его восхищение природой достигают кульминации. Дугаржапов убеждён, что нельзя «сочинить» этюд – его можно только написать с натуры, проявив всё мастерство живописца.

Творческий путь художника

Являясь одним из ведущих пленэристов, Дугаржапов активно путешествует по миру, что не мешает ему сохранять высокую продуктивность и целостный художественный почерк. За свою карьеру он провёл более 20 персональных выставок, а его работы находятся в частных коллекциях в России, Франции, Великобритании, Италии, Нидерландах, США, Японии, Кипре и других странах.

Награды и признание

Творческое признание художника подтверждено множеством профессиональных наград, среди которых золотая медаль Российской академии художеств и медаль преподобного Сергия Радонежского II степени.

Выставка открыта для посетителей с 8 июля по 6 сентября 2026 года. Адрес музея: ул. Свердлова, 10. Выставка является участником программы «Пушкинская карта».