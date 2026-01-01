Новосибирский государственный художественный музей представляет персональную выставку Бато Дугаржапова – одного из ведущих современных импрессионистов России. На выставке будет представлено более 60 разнообразных холстов, которые открывают зрителям мир, увиденный глазами автора: светлый, жизнеутверждающий и наполненный цветом.
Бато Дугаржапов обращается к традициям импрессионизма с позиции художника XXI века и находит универсальный художественный язык, понятный зрителям по всему миру. Несмотря на верность ключевым идеям импрессионизма, связанным с работой с цветом и светом, он придаёт им современное звучание, сочетая элементы абстракции и экспрессионизма.
В своём творчестве художник использует множество изобразительных техник. Его чувство масштаба, обретённое в годы занятий монументальной живописью, и глубокое знание классического искусства позволяют создавать уникальные произведения. Экспозиция демонстрирует многообразие творческого метода Дугаржапова, что стало залогом его признания.
Особое внимание на выставке уделено пейзажному жанру, который занимает центральное место в творчестве художника. Именно здесь выразительные средства мастера и его восхищение природой достигают кульминации. Дугаржапов убеждён, что нельзя «сочинить» этюд – его можно только написать с натуры, проявив всё мастерство живописца.
Являясь одним из ведущих пленэристов, Дугаржапов активно путешествует по миру, что не мешает ему сохранять высокую продуктивность и целостный художественный почерк. За свою карьеру он провёл более 20 персональных выставок, а его работы находятся в частных коллекциях в России, Франции, Великобритании, Италии, Нидерландах, США, Японии, Кипре и других странах.
Творческое признание художника подтверждено множеством профессиональных наград, среди которых золотая медаль Российской академии художеств и медаль преподобного Сергия Радонежского II степени.
Выставка открыта для посетителей с 8 июля по 6 сентября 2026 года. Адрес музея: ул. Свердлова, 10. Выставка является участником программы «Пушкинская карта».