Бастьен и Бастьенна
К 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта 6+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте

Опера Вольфганга Амадея Моцарта «Бастьен и Бастьенна» в Мариинском театре

Исполняется на русском языке

Одноактный зингшпиль «Бастьен и Бастьенна» — очаровательное творение гениального композитора. Моцарт сочинил эту оперу в 12 лет. В 1768 году, после посещения премьеры комической оперы Жан-Жака Руссо «Деревенский колдун» в Вене, он был впечатлён успехом и философией новой эпохи, воспевающей простую жизнь людей на лоне природы.

Персонажи Руссо стали образцом для многих. Тогдашние аристократы стремились следовать девизу «Назад к природе!», что отразилось в их образе жизни: дворянки держали домашних животных, устраивали сады и сами занимались огородами. Это время стало настоящим расцветом пасторальной моды.

Хотя неизвестно, воспринял ли молодой Моцарт идеи Руссо, он был неравнодушен к веселой сказке о влюбленных, которым помогает хитроумный колдун. В «Бастьен и Бастьенне» присутствует много народного юмора, а музыка сочетает бытовые жанры с характерной для Моцарта изысканностью.

Исполнители

  • Бастьен — Клим Тихонов
  • Бастьенна — Кристина Гонца
  • Колаc — Анатолий Михайлов
  • Оксана Клевцова (фортепиано)

Апрель
19 апреля воскресенье
14:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
19:30
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
