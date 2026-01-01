Опера Вольфганга Амадея Моцарта «Бастьен и Бастьенна» в Мариинском театре

Исполняется на русском языке

Одноактный зингшпиль «Бастьен и Бастьенна» — очаровательное творение гениального композитора. Моцарт сочинил эту оперу в 12 лет. В 1768 году, после посещения премьеры комической оперы Жан-Жака Руссо «Деревенский колдун» в Вене, он был впечатлён успехом и философией новой эпохи, воспевающей простую жизнь людей на лоне природы.

Персонажи Руссо стали образцом для многих. Тогдашние аристократы стремились следовать девизу «Назад к природе!», что отразилось в их образе жизни: дворянки держали домашних животных, устраивали сады и сами занимались огородами. Это время стало настоящим расцветом пасторальной моды.

Хотя неизвестно, воспринял ли молодой Моцарт идеи Руссо, он был неравнодушен к веселой сказке о влюбленных, которым помогает хитроумный колдун. В «Бастьен и Бастьенне» присутствует много народного юмора, а музыка сочетает бытовые жанры с характерной для Моцарта изысканностью.

