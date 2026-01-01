Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Бастард. Первый сольный концерт
Билеты от 900₽
Киноафиша Бастард. Первый сольный концерт

Бастард. Первый сольный концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 900₽

О концерте

Энергия рок-н-ролла с группой «Бастард»

В баре «Stereo People» (ул. Новослободская) состоится первый сольный концерт группы «Бастард». Это событие обещает подарить зрителям бешеный ритм и мощь звука, которые не оставят равнодушными любителей энергичного рока.

Группа «Бастард» готова представить своё творчество и продемонстрировать, что они — новые звёзды на музыкальном небосклоне. Концерт — это отличная возможность услышать свежие хиты и стать частью захватывающего спектакля на живой музыке.

Не упустите шанс стать свидетелем рождения новых рок-звезд и зарядиться невероятной энергией живого выступления!

Купить билет на концерт Бастард. Первый сольный концерт

Помощь с билетами
Апрель
23 апреля четверг
20:00
Stereopeople Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
от 900 ₽

В ближайшие дни

Аида Гарифуллина
12+
Классическая музыка
Аида Гарифуллина
22 апреля в 19:00 Большой зал Консерватории
от 8000 ₽
Ермоловский+Джаз
16+
Джаз
Ермоловский+Джаз
28 февраля в 20:00 Театр им. Ермоловой
от 4500 ₽
Почта любви
0+
Вечеринка
Почта любви
21 июля в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше