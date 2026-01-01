Бастард. Первый сольный концерт

Энергия рок-н-ролла с группой «Бастард»

В баре «Stereo People» (ул. Новослободская) состоится первый сольный концерт группы «Бастард». Это событие обещает подарить зрителям бешеный ритм и мощь звука, которые не оставят равнодушными любителей энергичного рока.

Группа «Бастард» готова представить своё творчество и продемонстрировать, что они — новые звёзды на музыкальном небосклоне. Концерт — это отличная возможность услышать свежие хиты и стать частью захватывающего спектакля на живой музыке.

Не упустите шанс стать свидетелем рождения новых рок-звезд и зарядиться невероятной энергией живого выступления!