Концерт Басты в Краснодаре

В спортивном комплексе «Баскет-Холл» г. Краснодар состоится концерт Василия Вакуленко, более известного как Баста. Этот артист прославился благодаря своим хитам, лирическим композициям и кавер-версиям на классические произведения. Концерт обещает быть насыщенным мощной энергетикой и драйвом, а публике будут представлены самые громкие хиты.

Творческий путь артиста

Василий Вакуленко - автор популярных хитов и создатель нескольких музыкальных проектов. Его творчество охватывает не только хип-хоп, но и множество лиричных композиций. Каверы на классиков, созданные Бастой, прекрасно вписываются в его уникальный стиль.

Энергия концертов

Каждый концерт Басты наполняется мощной энергетикой, неповторимой харизмой и драйвом. Сотни киловатт звука и яркие хиты являются неотъемлемой частью его выступлений. Это стоит увидеть и услышать вживую!

Где купить билеты

Купить билеты на октябрьский концерт Басты в Краснодаре можно на платформе Ticketland.