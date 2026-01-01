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Баста
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Баста

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О концерте

Концерт Басты в Краснодаре

В спортивном комплексе «Баскет-Холл» г. Краснодар состоится концерт Василия Вакуленко, более известного как Баста. Этот артист прославился благодаря своим хитам, лирическим композициям и кавер-версиям на классические произведения. Концерт обещает быть насыщенным мощной энергетикой и драйвом, а публике будут представлены самые громкие хиты.

Творческий путь артиста

Василий Вакуленко - автор популярных хитов и создатель нескольких музыкальных проектов. Его творчество охватывает не только хип-хоп, но и множество лиричных композиций. Каверы на классиков, созданные Бастой, прекрасно вписываются в его уникальный стиль.

Энергия концертов

Каждый концерт Басты наполняется мощной энергетикой, неповторимой харизмой и драйвом. Сотни киловатт звука и яркие хиты являются неотъемлемой частью его выступлений. Это стоит увидеть и услышать вживую!

Где купить билеты

Купить билеты на октябрьский концерт Басты в Краснодаре можно на платформе Ticketland.

Исполнители
Вакуленко (Баста) В

Купить билет на концерт Баста

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В других городах
Октябрь
9 октября пятница
20:00
СК «Баскет-холл» Краснодар, Пригородная, 24
от 4000 ₽
10 октября суббота
20:00
СК «Баскет-холл» Краснодар, Пригородная, 24
от 7000 ₽

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