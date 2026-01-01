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Баста
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Баста

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О концерте

Баста вновь на сцене: концерт в Сочи

Знаменитый рэп-исполнитель Баста готов порадовать своих поклонников грандиозным концертом в Сочи. Артист, который стал культом российского шоу-бизнеса, возвратился на сцену с уникальной программой.

Феноменальный успех Басты

После дебюта на музыкальной арене Баста завоевал сердца миллионов слушателей. Его популярные альбомы продолжают звучать в клубах и на радиостанциях, а зрители заполняют залы на каждом выступлении. Более того, его участие в различных телешоу делает его лицо знакомым каждому.

Что ждать от концерта

На концерте в Сочи зрителей ожидает не только выступление с новыми хитами, но и любимые старые композиции, которые многие знают наизусть. Баста всегда славился своей энергией на сцене и умением общаться с публикой. Это будет уникальная возможность стать частью настоящего театра музыки.

Приготовьтесь к ярким эмоциям

Концерт в Сочи обещает быть фееричным! Обязательно приходите заранее, чтобы занять лучшие места и настроиться на волну любимых треков.

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В других городах
Август
13 августа четверг
20:00
Ледовый дворец спорта «Айсберг» Сочи, пос. Сириус, Стартовая, 6
от 3500 ₽

Фотографии

Баста Баста Баста Баста Баста Баста Баста Баста Баста

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