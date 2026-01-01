Оповещения от Киноафиши
Баста
16+
О концерте

Концерт Басты в Екатеринбурге

Василий Вакуленко, он же Баста, является одним из самых популярных исполнителей в русскоязычной музыке. Его творчество, начавшееся с первых альбомов, стало поддержкой и вдохновением для многих. Баста не только записывает альбомы, но и снимает фильмы, ведёт шоу и проводит боксерские поединки. Этот артист уже давно стал частью музыкальной эпохи, оказав большое влияние на хип-хоп и даже выйдя за его рамки.

Эмоции и хиты

На концертах Басты зрители могут ожидать более двух часов самых любимых песен, которые звучат в унисон с залом. В репертуаре артиста – хиты, начиная с альбома «Баста 1» и заканчивая его последними работами. Зрители смогут услышать такие песни как «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Я поднимаюсь над землёй», «Ты моя вселенная», «Лёд», «Хендсап», «Медлячок», «Когда я смотрю на небо», «Без тебя», «Неболей», и «Ты была права». Каждый концерт превращается в праздник настоящей музыки, где артист и зрители объединяются в одном ритме.

Исполнители
Купить билет на концерт Баста

В других городах
Март
19 марта четверг
20:00
УГМК-арена Екатеринбург, Степана Разина, 15

