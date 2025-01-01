Сольный концерт Басты в Лужниках

28 августа 2026 года на Большой спортивной арене «Лужники» пройдет долгожданный совместный концерт Басты и Гуфа. Это событие станет настоящим праздником для поклонников обеих звезд.

Сольный концерт Басты

На следующий день, 29 августа, Баста выступит с большим сольным концертом, в котором также ожидается участие специальных гостей. Мастера готовят новый альбом, который будет представлен на одной из крупнейших сцен Восточной Европы.

Ожидания от нового альбома

Будущая пластинка — это одна из самых ожидаемых коллабораций в музыкальном мире за последние годы. Первый совместный альбом Басты и Гуфа вышел в 2010 году и мгновенно завоевал популярность, заняв первые строчки музыкальных чартов. Этот альбом до сих пор считается классикой жанра.

История создания

В 2024 году артисты вновь заговорили о совместной работе, а в шоу «ВПИСКА», посвященном 20-летию творческого объединения «Газголдер», Гуф поделился своими мыслями. «Мы не рассчитывали, что наш первый альбом станет культовым. Сделали его всего за месяц», — рассказал он.

Новые треки и трогательные истории

Идея выпуска второго совместного альбома принадлежит Басте. Фрагмент одного из новых треков уже прозвучал в «ВПИСКЕ». «Нам на двоих 90 лет. У нас куплеты друг про друга, это до слез трогательная история», — говорит Баста, подчеркивая глубину их взаимопонимания.

Рекорды и эмоции на сцене

Летом 2025 года Гуф выступал на двух концертах Басты в «Лужниках», которые собрали 144 тысячи зрителей — это новый рекорд в карьере Басты. Выход Гуфа на сцену во время совместного трека «Моя игра» стал одним из самых эмоциональных моментов шоу.

Что ждать в 2026 году

На концерте летом 2026 года артисты исполнят не только новые песни, но и самые популярные хиты из первого альбома «Баста / Гуф». Каждый поклонник сможет насладиться незабываемым выступлением, полным эмоций и музыки.

Не пропустите уникальную возможность стать частью этого величественного события!