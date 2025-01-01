28 августа 2026 года на Большой спортивной арене «Лужники» пройдет долгожданный совместный концерт Басты и Гуфа. Это событие станет настоящим праздником для поклонников обеих звезд.
На следующий день, 29 августа, Баста выступит с большим сольным концертом, в котором также ожидается участие специальных гостей. Мастера готовят новый альбом, который будет представлен на одной из крупнейших сцен Восточной Европы.
Будущая пластинка — это одна из самых ожидаемых коллабораций в музыкальном мире за последние годы. Первый совместный альбом Басты и Гуфа вышел в 2010 году и мгновенно завоевал популярность, заняв первые строчки музыкальных чартов. Этот альбом до сих пор считается классикой жанра.
В 2024 году артисты вновь заговорили о совместной работе, а в шоу «ВПИСКА», посвященном 20-летию творческого объединения «Газголдер», Гуф поделился своими мыслями. «Мы не рассчитывали, что наш первый альбом станет культовым. Сделали его всего за месяц», — рассказал он.
Идея выпуска второго совместного альбома принадлежит Басте. Фрагмент одного из новых треков уже прозвучал в «ВПИСКЕ». «Нам на двоих 90 лет. У нас куплеты друг про друга, это до слез трогательная история», — говорит Баста, подчеркивая глубину их взаимопонимания.
Летом 2025 года Гуф выступал на двух концертах Басты в «Лужниках», которые собрали 144 тысячи зрителей — это новый рекорд в карьере Басты. Выход Гуфа на сцену во время совместного трека «Моя игра» стал одним из самых эмоциональных моментов шоу.
На концерте летом 2026 года артисты исполнят не только новые песни, но и самые популярные хиты из первого альбома «Баста / Гуф». Каждый поклонник сможет насладиться незабываемым выступлением, полным эмоций и музыки.
Не пропустите уникальную возможность стать частью этого величественного события!