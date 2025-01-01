Меню
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Баста

Баста

16+
Возраст 16+
Билеты от 40000₽

О концерте

Баста: живое выступление в Барвиха Luxury Village

Василий Вакуленко, более известный как Баста, выдающийся артист, чье имя стало синонимом успешного музыкального проекта, готов удивить своих поклонников специальной программой в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Он является создателем таких популярных проектов, как Баста, Ноггано и N1NTEND0.

Музыкальное наследие

Баста выпустил свой первый альбом в 2006 году, и с тех пор он занял верхние строчки авторитетных музыкальных чартов. Не только талантливый музыкант, но и режиссер, он активно развивает собственный лейбл «Газгольдер», который объединяет самых перспективных исполнителей со всей России. Его творчество стирает границы между жанрами, соединяя хип-хоп с элементами поп и рок музыки.

Неповторимая энергетика концертов

Каждое выступление Басты наполнено уникальной энергетикой, драйвом и непосредственным общением с публикой. Независимо от места — будь то Москва, Ростов-на-Дону или другой город России, он всегда создает атмосферу, в которой зрители чувствуют себя частью настоящего шоу.

Наследие и признание

Баста начинал свою карьеру как пионер рэпа в России и сегодня является ключевым игроком музыкального рынка. Он постоянно выпускает популярные альбомы и собирает залы, что подтверждает его статус в российском шоу-бизнесе. Его появления в телешоу вызывают большой интерес, и, кажется, ничто не может остановить этот стремительный рост популярности.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события!

Баста
Купить билет на концерт Баста

Декабрь
12 декабря пятница
20:30
Барвиха Luxury Village Москва, Одинцовский р-н, дер. Барвиха, 114
от 40000 ₽
13 декабря суббота
20:00
Барвиха Luxury Village Москва, Одинцовский р-н, дер. Барвиха, 114
от 55000 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
