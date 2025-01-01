Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Баста
Киноафиша Баста

Баста

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Басты на Газпром Арене: музыкальное событие года в Санкт-Петербурге

20 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге пройдет грандиозный концерт Басты на Газпром Арене, который уже стал доброй традицией для северной столицы. Это будет третье выступление артиста на крупнейшей арене Восточной Европы, и каждый год его масштабные шоу привлекают более 65 000 зрителей.

Открытие площадки и вход

Запуск зрителей на площадку начнется в 17:00. Вход в "Фан-зону" будет осуществляться через GATE 1 и GATE 2. Не упустите возможность занять лучшие места на этом незабываемом событии!

Гостевой артист и специальные моменты

В этом году специальным гостем концерта станет Женя Трофимов. Он исполнит свой суперхит «Поезда» совместно с Бастой. Это выступление уже стало хитом в социальных сетях и обещает стать одним из ярчайших моментов вечера.

Уникальное шоу и атмосфера

Каждый концерт Басты уникален благодаря оригинальным декорациям и инсталляциям, которые команда артиста создает специально для каждого выступления. Это шоу будет сопровождаться впечатляющим световым шоу и пиротехническими эффектами, создающими незабываемую атмосферу. Артист исполнит как полюбившиеся хиты, так и новые треки, которые станут сюрпризом для зрителей.

Не пропустите это музыкальное событие года — будьте частью грандиозного шоу, которое оставит в памяти только положительные эмоции!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 декабря
Газпром Арена Санкт-Петербург, Футбольная аллея, 1
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Баста Баста Баста Баста Баста Баста Баста Баста Баста

В ближайшие дни

Альберт Асадуллин. Музыка мира
6+
Эстрада
Альберт Асадуллин. Музыка мира
8 сентября в 19:00 Колизей
от 1000 ₽
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
18+
Танцевальный Живая музыка
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
6 сентября в 19:40 Благородная гниль
от 4500 ₽
Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1
0+
Живая музыка
Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1
11 октября в 22:30 Планетарий 1
от 3000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше