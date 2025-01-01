Концерт Басты на Газпром Арене: музыкальное событие года в Санкт-Петербурге

20 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге пройдет грандиозный концерт Басты на Газпром Арене, который уже стал доброй традицией для северной столицы. Это будет третье выступление артиста на крупнейшей арене Восточной Европы, и каждый год его масштабные шоу привлекают более 65 000 зрителей.

Открытие площадки и вход

Запуск зрителей на площадку начнется в 17:00. Вход в "Фан-зону" будет осуществляться через GATE 1 и GATE 2. Не упустите возможность занять лучшие места на этом незабываемом событии!

Гостевой артист и специальные моменты

В этом году специальным гостем концерта станет Женя Трофимов. Он исполнит свой суперхит «Поезда» совместно с Бастой. Это выступление уже стало хитом в социальных сетях и обещает стать одним из ярчайших моментов вечера.

Уникальное шоу и атмосфера

Каждый концерт Басты уникален благодаря оригинальным декорациям и инсталляциям, которые команда артиста создает специально для каждого выступления. Это шоу будет сопровождаться впечатляющим световым шоу и пиротехническими эффектами, создающими незабываемую атмосферу. Артист исполнит как полюбившиеся хиты, так и новые треки, которые станут сюрпризом для зрителей.

Не пропустите это музыкальное событие года — будьте частью грандиозного шоу, которое оставит в памяти только положительные эмоции!