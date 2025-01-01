Меню
Баста Гуф
Билеты от 1000₽
Киноафиша Баста Гуф

Баста Гуф

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Совместный концерт Басты и Гуфа в «Лужниках»

28 августа 2026 года на Большой спортивной арене «Лужники» состоится совместный концерт двух знаковых исполнителей — Басты и Гуфа. Это событие обещает быть незабываемым, так как артисты представят не только свои хиты, но и новые композиции, над которыми работают в рамках грядущего альбома.

Новый альбом и его ожидания

29 августа того же года Баста проведет сольный концерт на том же стадионе, приглашая гостей для совместных выступлений. Новый альбом, выход которого ожидается следующим летом, стал одной из самых обсуждаемых коллабораций последнего десятилетия.

Первый совместный релиз Басты и Гуфа появился в 2010 году и быстро занял верхние строчки музыкальных чартов, став классикой для поклонников жанра. В 2024 году музыканты анонсировали работу над новым проектом, о чем стало известно на шоу «ВПИСКА», посвященном 20-летию творческого объединения Газголдер.

История сотрудничества Басты и Гуфа

Гуф делится воспоминаниями о создании первого альбома: «Мы не рассчитывали, что наш первый альбом станет культовым. Сделали его буквально за месяц.» За это время они создали уникальную атмосферу, которая запомнилась многим.

Баста также отметил, что идея нового альбома принадлежит ему. Фрагменты новых треков можно будет услышать на концерте. Артисты расскажут трогательную историю о двух людях, которые хорошо знают друг друга, но при этом не являются близкими друзьями. «Нам на двоих 90 лет», — подчеркивает Баста.

Эмоции на сцене

Летом 2025 года Гуф выступал на двух концертах Басты в «Лужниках», собравших рекордные 144 тысячи зрителей. Это событие стало вехой в карьере исполнителя. Момент выхода Гуфа на совместном треке "Моя игра" запомнился как один из самых эмоциональных.

На совместном выступлении в 2026 году зрителей ждет не только исполнение новых треков, но и любимые песни из первого альбома «Баста / Гуф». В сольном концерте Баста порадует своих поклонников всеми хитами и свежими композициями, которые готовятся к релизу.

Исполнители
Баста
Баста
Гуф
Гуф

Купить билет на концерт Баста Гуф

Помощь с билетами
Август
28 августа пятница
19:00
Большая спортивная арена «Лужники» Москва, Лужнецкая наб., 24, стр. 1
от 1000 ₽

Фотографии

