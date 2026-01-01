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Спектакль Басни для взрослых

12+
Возраст 12+

О спектакле

Трагикомедия о любви и свободе

Приглашаем вас на спектакль, который станет ярким событием театрального сезона! Эта остросюжетная трагикомедия о любви и свободе наполнена юмором, страстью и красотой.

Комедийная и лирическая атмосфера спектакля погружает зрителя в мир причудливых фантазий и ярких образов. Здесь раскрываются глубокие вопросы о власти и зависимости: бывает ли так, что раб свободнее своего господина? Люди часто впадают в зависимость от страстей, становятся пленниками власти, тщеславия и богатства.

Что такое свобода? Какова настоящая суть любви? Парадокс заключается в том, что любовь и есть свобода!

В центре сюжета — нетривиальная история раба по имени Эзоп, которого покупает богатый философ Ксанф. Только судьба знает, что за сделкой последуют удивительные происшествия, любовные приключения и драматические интриги. Эзопу предстоит сложный выбор: его будут мучить вопросы о свободе и чувствах.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля, который поставит перед вами важнейшие вопросы о человеческих отношениях!

Режиссер
Сергей Захарин
В ролях
Сергей Степанченко
Сергей Степанченко
Семен Фурман
Игорь Жижикин
Игорь Жижикин
Сергей Глушко
Сергей Глушко
Юлия Когай
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