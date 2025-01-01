Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Башмагым / Башмачки
Киноафиша Башмагым / Башмачки

Спектакль Башмагым / Башмачки

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+

О спектакле

Театр Камала представляет: «Башмачки» – музыкальная комедия о смехе и интригах

Первый раз в истории академического театра будет поставлена музыкальная комедия Джаудата Файзи на либретто Тази Гиззата «Башмачки». Действие спектакля происходит в Казани на фоне праздника сабантуй, что предает спектаклю атмосферу веселья и яркости.

Сюжет

Сюжет комедии строится вокруг исчезновения пары расшитых золотом женских туфелек. Это комическое происшествие становится основой для интриг и захватывающих событий, воплощая в себе особенности жизни начала ХХ века и современности. Глубокие драматические последствия для некоторых персонажей добавляют истории напряжения, а легкий юмор делает ее доступной для широкой аудитории.

Музыкальное оформление

Выдающаяся музыка классика татарского композиторского искусства в исполнении оркестра театра оживляет действие. Изящные музыкальные партии, исполняемые драматическими актерами, придают известным ариям новые краски. Это способствует созданию романтического флерa, который так необходим для любовных историй.

Несколько интересных фактов

  • Джаудат Файзи – известный татарский композитор, который оставил заметный след в музыкальной культуре региона.
  • Либретто Тази Гиззата включает элементы народного фольклора, что добавляет уникальности постановке.
  • Сабантуй – традиционный татарский праздник, который отмечается с весельем и народными гуляньями.

Не упустите возможность насладиться необычным сочетанием комедии и музыки. «Башмачки» – это не только спектакль, но и яркое театральное событие, которое порадует зрителей всех возрастов.

Купить билет на спектакль Башмагым / Башмачки

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
24 декабря среда
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 900 ₽
9 января пятница
17:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 900 ₽
10 января суббота
11:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 900 ₽
17:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 900 ₽
12 февраля четверг
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 900 ₽
13 февраля пятница
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 900 ₽

Фотографии

Башмагым / Башмачки Башмагым / Башмачки Башмагым / Башмачки Башмагым / Башмачки Башмагым / Башмачки Башмагым / Башмачки Башмагым / Башмачки Башмагым / Башмачки

В ближайшие дни

Лебединое озеро
6+
Балет
Лебединое озеро
24 января в 18:00 Филармония им. Тукая
от 1400 ₽
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Кремль
12+
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Кремль
9 января в 19:30 Дворец земледельцев
от 1500 ₽
Новогоднее шоу Маленького Волшебника
0+
Детские елки
Новогоднее шоу Маленького Волшебника
20 декабря в 10:00 Филармония им. Тукая
от 350 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше