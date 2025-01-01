Меню
Башлачев. Человек поющий
Башлачев. Человек поющий

Спектакль Башлачев. Человек поющий

Молодые питерские актеры играют этюды по мотивам песен Башлачева
Постановка
Большой театр кукол 16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Поэтическая трилогия о свободе

Приглашаем вас на первый спектакль поэтической трилогии, посвященной русским поэтам XX века. В уникальной атмосфере малой сцены молодые актеры, ровесники Александра Башлачева, представят зрителям его стихи, создавая образы знакомых героев из слов и ритма.

Погружение в мир русского поэта

Спектакль раскрывает русских людей во всей их сложности: лихость, неприкаянность и сердечность. Перед зрителем предстанет их боль и надрыв, что особенно актуально в современном мире, погруженном в суету дел и забот.

Тема свободы

Сквозь многоголосие актеров прорывается главная тема: Поэт, не готовый подчиняться давящим обстоятельствам. Для него свобода – это не просто слово, а жизненная ценность. Руслан Кудашов демонстрирует зрителям Башлачева как трагического поэта, чье творчество не утратило глубины и актуальности.

Интересные факты

Александр Башлачев – не только поэт, но и музыкант, чья музыка и слова вдохновляют многих до сих пор. Его творчество стало символом борьбы за свободу самовыражения, и этот спектакль – отличная возможность вновь прикоснуться к его наследию.

Не упустите шанс увидеть этот глубокий и трогательный спектакль, который заставит задуматься о вечных ценностях и роли поэта в нашем мире.

Режиссер
Павел Григорьев
Павел Григорьев
В ролях
Алесь Снопковский
Алесь Снопковский
Виктория Войнич-Слуцкая
Иван Солнцев
Мария Батрасова
Василиса Ручимская

В других городах

Санкт-Петербург, 16 октября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Башлачев. Человек поющий Башлачев. Человек поющий Башлачев. Человек поющий Башлачев. Человек поющий Башлачев. Человек поющий Башлачев. Человек поющий Башлачев. Человек поющий Башлачев. Человек поющий Башлачев. Человек поющий

