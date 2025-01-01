Башкирский театр оперы и балета

Кубанский симфонический оркестр под руководством залуженного деятеля искусств Краснодарского края дирижера Дениса Ивенского готовит незабываемый концерт, на котором прозвучат произведения мировой классики. Этот вечер пройдет на сцене Башкирского театра оперы и балета, одного из ведущих театров России.
Башкирский театр – это не просто место для спектаклей, это яркий центр культуры Республики Башкортостан. Он славится своими выдающимися постановками и высоким уровнем исполнительского мастерства. Здесь работают талантливые артисты, которые дарят зрителям волшебство музыки и танца.
В программе концерта – знаменитые классические композиции, которые останутся в сердце каждого зрителя. Выступление будет сопровождаться увлекательным комментарием Нины Магдалиц, члена Союза композиторов и музыковедов России и заслуженного деятеля искусств Краснодарского края.
Не упустите шанс стать частью этого удивительного вечера, погрузиться в атмосферу классической музыки и насладиться высоким искусством!