Вечер мировой классики с Кубанским симфоническим оркестром

Кубанский симфонический оркестр под руководством залуженного деятеля искусств Краснодарского края дирижера Дениса Ивенского готовит незабываемый концерт, на котором прозвучат произведения мировой классики. Этот вечер пройдет на сцене Башкирского театра оперы и балета, одного из ведущих театров России.

Башкирский театр оперы и балета: культурное наследие

Башкирский театр – это не просто место для спектаклей, это яркий центр культуры Республики Башкортостан. Он славится своими выдающимися постановками и высоким уровнем исполнительского мастерства. Здесь работают талантливые артисты, которые дарят зрителям волшебство музыки и танца.

О концерте

В программе концерта – знаменитые классические композиции, которые останутся в сердце каждого зрителя. Выступление будет сопровождаться увлекательным комментарием Нины Магдалиц, члена Союза композиторов и музыковедов России и заслуженного деятеля искусств Краснодарского края.

Интересные факты

Кубанский симфонический оркестр был основан в 1939 году и за долгие годы своей истории стал одним из самых известных оркестров России.

Оркестр активно участвует в различных конкурсах и фестивалях, представляя богатое культурное наследие Краснодарского края.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного вечера, погрузиться в атмосферу классической музыки и насладиться высоким искусством!