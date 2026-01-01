Оповещения от Киноафиши
Башкирская свадьба
Киноафиша Башкирская свадьба

Спектакль Башкирская свадьба

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 12+
Продолжительность 80 минут
Возраст 12+

О спектакле

Башкирская свадьба — романтическая драма о настоящей любви

Юлдыбай и Гульзифа обручены с детства, но судьба преподносит испытания. Девушку отдают за другого, и теперь юноша должен преодолеть множество трудностей, чтобы вернуть свою любимую. Сможет ли он это сделать? Узнайте, посетив спектакль «Башкирская свадьба».

Спектакль организован Национальным молодёжным театром республики Башкортостан имени Мустая Карима. Это яркое и зрелищное представление погружает зрителей в мир башкирских традиций и свадебных обрядов. Вы сможете насладиться не только драматической историей, но и впечатляющими песнями, которые создают уникальную атмосферу праздника.

Представление идет на башкирском языке с синхронным переводом на русский, что делает его доступным для широкой аудитории. Спектакль станет настоящим подарком для всех, кто ценит драмы и интересуется национальными традициями.

Купить билет на спектакль Башкирская свадьба

Март
27 марта пятница
21:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 800 ₽

В ближайшие дни

Горе от ума
16+
Драма
Горе от ума
26 апреля в 18:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 300 ₽
Седина в бороду или Невеста из Имеретии
12+
Комедия Музыка
Седина в бороду или Невеста из Имеретии
8 марта в 18:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 600 ₽
Старый дом
16+
Драма
Старый дом
17 апреля в 19:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 400 ₽
