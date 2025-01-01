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Барышня-крестьянка
Киноафиша Барышня-крестьянка

Спектакль Барышня-крестьянка

Постановка
Театр на Литейном 12+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мюзикл по Пушкину

«Барышня-крестьянка» — это очаровательная комедия по мотивам произведения А.С. Пушкина. История разворачивается в российской глубинке, где богатые помещики и их юные дочери становятся участниками интригующего любовного приключения.

Сюжет

Молодой дворянин Алексей Берестов приезжает в деревню и влюбляется в простую крестьянскую девушку Акулину. Однако зрители знают, что Акулина — это всего лишь маска. На самом деле, это Лиза Муромская, дочь старинного врага Берестова. Озорная и смелая, Лиза решается на игру, чтобы испытать чувства Алексея.

Интересные факты

Спектакль радует зрителей уже много лет. В день премьеры на сцену вышли заслуженные артисты России: Елена Ложкина в роли Перфильевны и Александр Рязанцев в роли Григория Муромского. Их участие добавляет постановке особый шарм и глубину.

Приходите насладиться этой веселой и романтичной историей о любви и переодеваниях!

Режиссер
Александр Петров
В ролях
Александр Рязанцев
Сергей Заморев
Полина Воронова
Екатерина Кулеш
Дарина Одинцова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка

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