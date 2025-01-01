Спектакль Барышня-крестьянка

Мюзикл по Пушкину

«Барышня-крестьянка» — это очаровательная комедия по мотивам произведения А.С. Пушкина. История разворачивается в российской глубинке, где богатые помещики и их юные дочери становятся участниками интригующего любовного приключения.

Сюжет

Молодой дворянин Алексей Берестов приезжает в деревню и влюбляется в простую крестьянскую девушку Акулину. Однако зрители знают, что Акулина — это всего лишь маска. На самом деле, это Лиза Муромская, дочь старинного врага Берестова. Озорная и смелая, Лиза решается на игру, чтобы испытать чувства Алексея.

Интересные факты

Спектакль радует зрителей уже много лет. В день премьеры на сцену вышли заслуженные артисты России: Елена Ложкина в роли Перфильевны и Александр Рязанцев в роли Григория Муромского. Их участие добавляет постановке особый шарм и глубину.

Приходите насладиться этой веселой и романтичной историей о любви и переодеваниях!