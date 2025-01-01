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Барышня-крестьянка
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Спектакль Барышня-крестьянка

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Барышня-крестьянка» в Молодёжном театре на Фонтанке

«Барышня-крестьянка» — это яркий пример того, как повесть Александра Пушкина, будучи казалось бы далекой от театральной традиции, приобретает театральное звучание. Эта новелла-водевиль, отмеченная современниками Пушкина, сочетает лёгкость жанра и театральные элементы.

Постановка и режиссура

Режиссёр Наталья Архипова подхватывает пушкинское настроение и искусно использует все возможности лёгкого жанра. Спектакль Молодёжного театра обещает быть динамичным, с множеством пластических находок и музыкальных мотивов, специально сочинённых для постановки.

Сюжет и особенности

В своей повести Пушкин раскрывает три основные сюжетные линии:

  1. Переодевание госпожи в простолюдинку.
  2. Любовь молодых людей из враждующих семей.
  3. Роман дворянина с крестьянской девушкой.

Эти сюжетные линии, богатые литературной традицией, наполняются тонким юмором и элементами детективного жанра, что будет отражено в драматической ткани спектакля.

Интерпретация и влияние

Спектакль в Молодёжном театре будет включать мотивы из произведений Шекспира, автора, столь любимого Пушкиным. В постановке сохранится виртуозность пушкинского языка и мастерство интриги. Театр представит собственную сценическую версию повести, сохраняя традиции русского психологического театра и добавляя игровые элементы.

Фестиваль

Премьера «Барышни-крестьянки» состоится в рамках фестиваля «Петербург. Пространство Пушкина», что обещает сделать её значимым событием в культурной жизни города.

Приглашаем вас стать частью этого театрального праздника и насладиться уникальным прочтением классического произведения!

Режиссер
Наталья Архипова
В ролях
Юрий Сташин
Мария Вершинина
Василина Кириллова
Екатерина Родионова
Ярослав Соколов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка

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