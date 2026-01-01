Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Барышня-крестьянка
Киноафиша Барышня-крестьянка

Спектакль Барышня-крестьянка

12+
Режиссер Владимир Рецептер
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

История любви в спектакле «Барышня-крестьянка»

Театральный фестиваль «Школьная классика» с удовольствием рекомендует спектакль «Барышня-крестьянка» для просмотра школьникам. Эта постановка, основанная на известной повести Александра Пушкина, рассказывает о романтической любви между Алексей Берестовым и Лизой Муромской — детьми враждующих соседей-помещиков.

Спектакль исполняется молодыми актерами, что придает особую свежесть и драматизм. Несмотря на простоту пушкинского сюжета, в нем волшебно совмещаются легкость и ирония, характерные для мастерства великого автора. О необычных и порой наивных переживаниях молодых влюбленных рассказано с присущей Пушкину игривостью.

Сюжет наполняется искрящейся праздничностью и жизнеутверждающей атмосферой. Приключения провинциальных Ромео и Джульетты, их робкие чувства и забавные эпизоды добавляют ярких красок в историю, знакомую многим с детства.

Не упустите возможность увидеть этот маленький шедевр на сцене и насладиться уникальной интерпретацией классики с современным взглядом!

Фотографии

Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше