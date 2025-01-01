Меню
Барышня-крестьянка
Киноафиша Барышня-крестьянка

Спектакль Барышня-крестьянка

12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Театральная премьера: "Барышня-крестьянка" по А.С. Пушкину

Спектакль "Барышня-крестьянка" поставлен по одноименному произведению А.С. Пушкина из цикла «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина». Этот яркий проект приурочен к 215-й годовщине со дня рождения классика русской литературы.

Сюжет и герои

Зрителям предстанет знакомая история о вражде соседей-помещиков Григория Муромского и Ивана Берестова. Эти обстоятельства становятся причиной того, что юная Лиза Муромская принимает решение переодеться крестьянкой и отправиться в лес на встречу с молодым Алексеем Берестовым. Несомненно, он будет очарован прекрасной девушкой.

Критика и особенность сюжета

В.Г. Белинский назвал "Барышню-крестьянку" вещью «неправдоподобно водевильной». В этом утверждении имеется своя доля истины. Действие строится на основе театральных переодеваний главной героини и неожиданной смене ситуаций, завершаясь при этом благополучным финалом.

Ирония и глубокая тема

Спектакль сохраняет шутливую иронию пушкинского текста, одновременно ориентируя зрителя на глубокое понимание классики. Центральная тема постановки – это поиск счастья и пути его достижения. В центре сюжета – первая искренняя любовь двух юных сердец, которые готовы пройти через любые испытания ради своего чувства.

Культурное сочетание и музыка

В театральной постановке органично переплетаются дворянская и народная культуры, озорное лукавство и серьёзные раздумья. Лирическую атмосферу спектакля прекрасно дополняют яркие музыкальные и хореографические номера, подчеркивающие всю красоту и глубину чувств героев.

Режиссер
Елена Баталина
В ролях
Сергей Павлов
Марина Миронович
Анатолий Чадов
Леонид Лавров
Матвей Пирушкин

Ноябрь
8 ноября суббота
12:00
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
от 1200 ₽
16:00
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
от 1200 ₽

Фотографии

Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка Барышня-крестьянка

