Барышня-крестьянка
Билеты от 900₽
Киноафиша Барышня-крестьянка

Спектакль Барышня-крестьянка

Постановка
ГИТИС-театр 6+
Режиссер Лариса Кайдалова
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Музыкально-драматический спектакль «Барышня-крестьянка»

Приглашаем вас на уникальную постановку музыкально-драматического спектакля «Барышня-крестьянка», основанного на произведении Александра Сергеевича Пушкина. Это яркое театральное событие подарит зрителям возможность погрузиться в атмосферу пушкинской эпохи и насладиться классикой русской литературы в новом, необычном формате.

Сюжет и идеи спектакля

Спектакль рассказывает о непростой любви Лизы Муромской, представившейся крестьянкой Акулиной, и Алексея Берестова. Их отношения – это не просто классическая история, а отражение глубоких психологических тем, иронии и тонкости пушкинского языка. Интересно, что Пушкин создал этот сюжет в 1830 году, и он по-прежнему остается актуальным, привлекая внимание современных зрителей.

Музыкальное сопровождение

Одной из особенностей спектакля является его музыкальная составляющая. Зрители смогут наслаждаться авторскими обработками народных песен и произведениями русских композиторов, которые пронизывают всю историю спектакля. Это создает уникальную атмосферу и позволяет глубже понять эмоции персонажей.

Визуальные элементы

При помощи инновационного видеоряда, зрители смогут увидеть яркие визуальные образы, которые гармонично дополняют сюжет и помогают перенестись в мир пушкинского времени. Это сочетание музыки и искусства создает незабываемый театральный опыт.

Почему стоит посетить?

«Барышня-крестьянка» – это не только возможность увидеть классическую историю на сцене, но и шанс сосредоточиться на вечных темах любви и самоидентификации. Погружение в спектакль подарит вам массу эмоций и повод для размышлений.

Не пропустите шанс насладиться этой незабываемой постановкой и открыть для себя новое прочтение произведения Пушкина!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
18:00 от 900 ₽

