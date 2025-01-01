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Барышня-крестьянка
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Киноафиша Барышня-крестьянка

Спектакль Барышня-крестьянка

Постановка
Театр на Басманной 12+
Режиссер Жанна Тертерян
Продолжительность 1 час 55 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Мюзикл «Барышня-крестьянка» в Театре на Басманной

В основе сюжета спектакля «Соседи» лежит конфликт между помещиками, который неожиданно обостряется из-за искреннего чувства, вспыхнувшего между их детьми. Эта история напоминает шекспировские страсти, но с неожиданным поворотом — помещики находят примирение. Однако, как это часто бывает в комедийных пьесах, на пути к счастью возникают новые препятствия.

Непредсказуемые повороты

Главная героиня Лиза, чтобы скрыть свой обман, вновь вынуждена разыгрывать спектакль. Переодевшись в крестьянку, она организует случайную встречу с Алексеем в лесу, что становится началом их романтической истории. Элементы комедии проявляются через неожиданные перевоплощения Лизы, придавая спектаклю остроту и забавные моменты.

Счастливый финал

В отличие от классической истории о Ромео и Джульетте, финал спектакля «Соседи» радует зрителей: он счастливый. Эта особенность соответствует авторскому замыслу и жанру постановки, что делает спектакль не только интересным, но и uplifting.

Интересные факты

Спектакль «Соседи» обещает зрителям множество неожиданных сюжетных ходов и сцен, которые заставят смеяться и задуматься. Погружение в мир помещиков и их детей придаст глубину и атмосферу, а также позволит зрителям увидеть комедию в непростых отношениях.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории, которая будет интересна как любителям классики, так и тем, кто ищет что-то новое в театральном искусстве.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Театр на Басманной Москва, Н.Басманная, 37, стр. 1
17:00 от 500 ₽

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