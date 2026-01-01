Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Барышня-крестьянка (г. Вольск)
Киноафиша Барышня-крестьянка (г. Вольск)

Спектакль Барышня-крестьянка (г. Вольск)

12+
Возраст 12+

О спектакле

Барышня-крестьянка. Лирическая комедия в одном действии по повести А. С. Пушкина

«Барышня-крестьянка» — это одно из самых известных произведений А. С. Пушкина, входящее в цикл «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Спектакль предлагает зрителям лёгкую и увлекательную историю любви, разворачивающуюся на фоне конфликта между соседями-помещиками. В центре сюжета — встреча детей враждующих семейств, чьи чувства вспыхивают внезависимости от их семейных разногласий.

Пьеса поднимает важные темы любви и социального расслоения. Сюжет утверждает, что любовь способна преодолеть любые преграды, включая предвзятости между классами. Главные герои — пылкие и добрые молодые люди, для которых невинность чувств становится источником наслаждения и новой жизни.

Команда спектакля

  • Режиссёр — постановщик: Арина Володина
  • Пластика: Илья Прокофьев
  • Художник — постановщик: Ирина Шаповалова
  • Вокал: Надежда Никифорова
  • Помощник режиссёра: Татьяна Алдушкина

Действующие лица и исполнители

  • Иван Петрович Берестов — Глеб Яшин
  • Алексей Берестов — Владимир Насретдинов, Леонид Артамонов
  • Григорий Иванович Муромский — Александр Шевелёв
  • Лиза Муромская, она же Акулина — Антонина Никифорова
  • Настя — Анна Шандр
  • Мисс Жаксон — Дарья Сирман
  • Анисья Егоровна — Светлана Володина
  • Трофим — Андрей Казарин
  • Дунька — Ольга Полякова
  • Степан — Илья Прокофьев
  • Кузя — Максим Кибиткин

Купить билет на спектакль Барышня-крестьянка (г. Вольск)

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
9 июня вторник
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79

Фотографии

Барышня-крестьянка (г. Вольск)

В ближайшие дни

Максим Аверин. Расправь крылья
12+
Творческий вечер

Максим Аверин. Расправь крылья

7 июля в 19:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 2800 ₽
Семейный портрет с посторонним
12+
Комедия

Семейный портрет с посторонним

15 июня в 19:00 Татарский театр «Нур»
от 500 ₽
Отпетые мошенники
16+
Музыка

Отпетые мошенники

22 июня в 19:00 Дворец молодежи БГАУ
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше