Спектакль Баронесса Лили

Баронесса Лили
Постановка
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии 18+
Продолжительность 180 минут
Возраст 18+

О спектакле

Оперетта «Баронесса Лили» в театре Музыкальной Комедии

В Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии зрителей ждет спектакль по оперетте «Баронесса Лили». Эта история рассказывает о графе Ласло, начинающем драматурге, которому приходится продавать фамильный замок барону Маломсеги. Дочь барона Лили должна стать невестой Ласло, однако неожиданное недоразумение и влюбленность меняют все планы героев.

Спектакль порадует гостей мелодичной музыкой, изящными номерами и тонким юмором. Он особенно понравится любителям оперетты и романтических историй.

Сюжет и персонажи

Граф Ласло оказывается в сложной ситуации: после разорения отца он вынужден распрощаться с наследственным замком. Барон Маломсеги с радостью покупает недвижимость, мечтая сделать свою дочь графиней, организовав ее свадьбу с Ласло. Однако уже на первых встречах между графом и Лили растет искра взаимной симпатии.

Игра судьбы приводит к тому, что Ласло принимают за камердинера. Он решает подыграть в этой комедийной неловкой ситуации, ведь это может стать отличным сюжетом для будущей оперетты. Однако с каждым днем их взаимные чувства становятся все сильнее...

Важно знать

Обращаем ваше внимание, что в спектакле демонстрируются сцены курения табака. Минздрав предупреждает: курение вредит вашему здоровью.

Приглашаем вас насладиться мелодичной, изящной и полной тонкого юмора опереттой «Баронесса Лили» в театре Музыкальной Комедии.

Июнь
27 июня суббота
14:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 500 ₽

