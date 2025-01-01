Барон Мюнхгаузен: возвращение легенды на сцену

История барона Мюнхгаузена — это не только фантазия, но и размышление о жизни, любви и вдохновении. Для нашего театра этот герой особенно значим, ведь спектакль о Мюнхгаузене впервые появился здесь ещё в 1977 году.

Связь театра с драматургией Григория Горина

Судьбоносное знакомство театра с творчеством Григория Горина началось в 1972 году, когда он принес свою пьесу «Забыть Герострата». Театр стал первым, кто поставил её на сцене, и постановка имела оглушительный успех. С тех пор здесь были поставлены ещё пять пьес Горина, включая его последнюю работу «Шут Балакирев», которую драматург передал театру за три дня до своей кончины.

Пьеса о бароне Мюнхгаузене продолжает эту традицию, раскрывая уникальный стиль автора, где трагедия переплетается с иронией, а глубокие мысли поданы через лёгкость и юмор.

О чём этот спектакль?

Режиссёр Роман Габриа говорит:

"Это история о любви — о чувствах барона Мюнхгаузена к его возлюбленной Марте. Но важно не только то, что он её полюбил, а то, как эта любовь изменила его жизнь. Мы видим момент судьбоносной встречи, мгновение, когда Мюнхгаузен нашёл свою музу, ту, кто вдохновила его на великие поступки и легендарные приключения."

Почему стоит посмотреть?

Спектакль сочетает романтику, философию и фирменный гориновский юмор. Барон Мюнхгаузен — не просто герой с неуёмной фантазией. Это человек, который живёт вопреки обыденности, вдохновляя нас верить в чудеса и искать своё счастье.

Возвращение легендарного спектакля — прекрасная возможность увидеть на сцене историю, в которой есть место любви, вдохновению и размышлениям о том, как один миг может изменить всю жизнь.