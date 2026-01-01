Оповещения от Киноафиши
Барон Мюнхаузен
Киноафиша Барон Мюнхаузен

Спектакль Барон Мюнхаузен

Постановка
Театр «Тмин» 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль для детей и родителей в Театре «ТМИН»

Театр «ТМИН» приглашает маленьких зрителей и их родителей на увлекательный спектакль о Бароне Мюнхаузене. Этот незабываемый герой, известный своими выдумками и невероятными приключениями, всегда находит выход из любых, даже самых сложных, ситуаций.

Спектакль станет прекрасным решением для семейного времяпрепровождения. Он не только отвлечет детей от экранов телефонов, но и погрузит их в волшебный мир театра, полный приключений и фантазии. Зрители могут ожидать яркие костюмы, динамичные сцены и множество неожиданных поворотов сюжета.

Приходите к нам на спектакль, чтобы снова почувствовать радость совместного отдыха с детьми и узнать, как же мастерски Барон Мюнхаузен справляется с трудностями!

Март
Апрель
15 марта воскресенье
16:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
от 400 ₽
19 апреля воскресенье
16:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
от 400 ₽

Фотографии

Барон Мюнхаузен

